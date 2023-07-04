林柏宏今天出席一日店長活動，被問到在熱賣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，飾演自己前男友的炎亞綸，近日陷入MeToo風波，林柏宏表示兩人私底下沒有聯絡，「最近很多新聞都蠻意外的，但是也是會去思考新聞帶給我們什麼正面思考，希望環境更自在更安全。」

至於自己是否遇過性騷事件？林柏宏說他還沒有遇過特別不舒服的事情，但如果有不舒服會直說，若遇到的話是會選擇閃避，有無遭遇狂粉失控經驗？他說：「我的粉絲都比較禮貌，工作區也不會硬要闖進來，沒遇過有攻擊性的。」

另被問到金曲獎艾怡良頒獎出包事件，擔任多次頒獎人的林柏宏表示，每個人上台都有不一樣的心情，「其實我每一次都非常緊張，第一次頒獎是在金馬獎，金馬獎常常會有英文名字或者有破音字，所以都會請工作人員帶我念一遍。」

林柏宏這次也擔任金曲頒獎嘉賓，問他今年金曲獎最開心的部分，他說自己在準備上台前剛好遇到洪佩瑜，直接化身歌迷在後台近距離聽歌，自曝超愛洪佩瑜的名曲〈踮起腳尖愛〉，而林柏宏跟洪佩瑜一樣也是歌唱選秀節目出道，參與金曲盛典後歌手魂是否回歸？他苦笑說：「我根本沒有進去（歌手圈）過。」