保誠人壽總經理王慰慈表示，保誠集團今年歡慶175周年以及進入亞洲市場滿百年，不論在保單設計、資產配置、投資操作、風險管理都具備充足的經驗與成熟度，即便市場持續波動，保誠人壽仍交出穩健的財務成績單。

王慰慈指出，保誠人壽在台灣除了是第一家推出英式分紅以及第一家推出分紅結合健康保障及意外保障綜合保險的業者，分紅保單商品種類、數量以及幣別皆為巿場第一。從2005年推出第一張分紅保單開始，持續發展多元幣別、不同繳費期別及種類的分紅商品，至今已推出上百張分紅保單商品。2021年更領先市場，推出結合分紅壽險與特定疾病保障以及意外保障的綜合險產品，2023年更推出首張分紅加長照保障的綜合險。

此外，保誠集團已經於2023年接軌IFRS17，保誠人壽淨值比達6.26％，資本適足率（RBC）則達458％，皆高於法定標準的3％及200％。保誠人壽穩健的財務表現與穩定的紅利分配水準，直接證明保誠人壽於台灣分紅保單市場的領導地位。

保誠人壽財務長關永威指出，保誠人壽可以持續交出亮眼分紅成績是因為我們採取長期且穩健的投資模式，因應不同幣別及產品設立多個分紅帳戶及保單群組，透過平穩性原則，將營運較佳年度的盈餘部分保留於分紅帳戶中，以支應投資績效較差年份的紅利給付，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響。

消費者在選擇分紅保單時，偏向關注分紅的預期報酬率，保誠人壽總精算師暨財務總監陳右越指出，關心分紅預期報酬率很正常，消費者要留意紅利分配會受到多種因素影響，包括累積經營績效、預期未來的投資前景、投資報酬率、理賠率、保單脫退率及長期償付能力等。消費者挑選分紅保單時，應從保險公司長期的分紅紀錄中去了解，並謹記分紅保單的重點在於中長期穩健的保障，而非短期投資績效。