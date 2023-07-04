榮成2023年前5月自結合併營收190.85億元、年減13.89％，為近3年同期低點。營業虧損4.3億元、營益率負2.25％，歸屬母公司稅前虧損7.98億元、每股虧損0.6元，均較去年同期顯著轉虧，為同期新低。

榮成去年營運受中國大陸疫情封控、物流受阻增加廢止回升成本、經濟動能驟緩等不利因素衝擊而轉虧，隨著去年底中國大陸解除封控，營運雖已脫離谷底，惟市場復甦狀況較預期緩慢，使今年以來單月營運仍處虧損。

榮成今年3月及5月本業營運已見獲利，惟整體營運尚未轉盈。法人認為，產品價格回升為榮成整體營運轉盈關鍵，雖然中國大陸市場復甦速度未如預期，但仍呈現緩步回升態勢，預期下半年營運可望持續好轉。

展望2023年，榮成預期在疫情封控影響消除用紙需求陸續釋放下，營運將恢復常態且將呈實質改善，配合集團低碳造紙廠產能擴增、持續提升自有紙箱廠市占率，預期今年銷售數量將增加，使整體營收重返成長軌道。