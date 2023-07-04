為了讓新移民更快融入台灣生活，台北市士林區公所今起至8月1日每周二及四開辦免費「新移民閩南語研習班」，邀請專業老師開設適合新移民閩南語課程，讓他們享受學習本土語樂趣。

台北市士林區公所今起至8月1日，每周二及四下午1時30分至4時30分，在士林新移民會館舉辦免費「新移民閩南語研習班」，目前已有30位來自越南、中國大陸、英國等多國新移民報名，名額已額滿。

士林區公所表示，研習班教導新移民如何聽辨閩南語，並思考兩國語言內涵與寓意，加強學習溝通協調能力，並運用在日常生活，也希望新移民透過閩南語口語表達及優美詞彙，深入認識不同族群語言與文化差異，更快融入台灣。

士林區公所區長洪進達表示，多年來配合市府推動辦理新移民生活適應輔導課程，課程內容有生活成長及多元文化等，包括語文、法律常識、就業輔導、社會福利資源介紹、實用手工藝及烹飪教學等，並在每次課程結束後請學員填寫問卷調查，貼心考量新移民們的意願規畫課程。

洪進達強調，新移民非常受台灣重視，建立溫暖、真誠、接納的環境是台灣社會責任，公所將持續邀請專業老師並且開設符合新移民需求的課程，讓他們學習自我成長並能夠更快適應台灣環境。