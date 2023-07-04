泌尿科名醫顧芳瑜涉嫌勾結患者詐領高額醫療保險，台北地檢署今年4月約談顧男及多名病患到案，諭令顧男以150萬元交保後，檢警4日執行第二波偵查行動，依詐欺、偽造文書罪傳喚、搜索11名詐保病患到案說明。

顧芳瑜曾發明新式割包皮手術「包皮槍3.0」，是國內首創「無釘包皮槍」割包皮手術的泌尿科網紅名醫，在網友及醫界頗有知名度，被網友暱稱「鳥科學醫師」。

檢警接獲保險業者檢舉，顧男涉嫌多次進行高單價的「包皮手術」且讓患者請領高額醫療保險，價額遠比一般割包皮手術高出許多，介入調查。

檢警在今年4月17日首度展開偵查，兵分14路搜索顧的診所等地點，依加重詐欺、偽造文書罪傳喚顧男及患者共9人到案，檢察官訊後諭令顧男交保300萬元，另4名患者1至3萬元交保，其餘4人無保請回。不過由於顧芳瑜籌不到300萬，檢察官最後降保為150萬。

檢警因清查相關保險資料後，查出多名病患涉案，因此今天二波偵查，傳喚、搜索11名詐保病患到案說明。