砷化鎵產業自2021年下半年起開始調整庫存，在經歷長達一年半的調整期後，近期庫存明顯降至健康水準，相關廠商也喜迎春燕，砷化鎵族群6月營收由宏捷科率先公布「打頭陣」，單月營收2.11億元，寫下繼2022年1月以來新高，第二季、上半年營收則分別達5.27億元、8.69億元。

公司透露，今年3月起開始迎來非大陸地區的4G手機急單，而大約自6月中旬起也開始出現5G手機急單，由於大陸是全球最大的5G手機市場，此狀況透露出大陸手機市場可能有機會開始逐漸回春，宏捷科手機PA、Wi-Fi兩大主力產品6月均見到復甦跡象。

此外，大陸的手機銷售自6月中旬後，已較去年同期恢復正成長，根據TrendForce統計，大陸手機銷售截至6月25日已較去年同期成長4％，重返上升軌道。法人指出，由於宏捷科主要手機營收大多來自非蘋陣營，故大陸市場需求若能緩步復甦，對其將是一大利多。

法人分析，受惠急單挹注，宏捷科第二季產能利用率顯著回溫，已自首季的不到20％，大幅回升至40％以上，第三季則力拚衝上50％～60％，研判全年營收有望逐季成長。

至於中國大陸商務部3日突宣布自8月1日起將針對鎵、鍺兩項半導體重要材料實施出口管制，宏捷科則評估影響不大，磊晶片主要供應商英國IQE針對有機金屬化學品均有第二供應商，初步研判不會影響到客戶。