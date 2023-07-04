今年漁民捕撈黑鮪魚大豐收，據東港區漁會統計，截至3日共捕獲5707尾，是近20年來捕最多的一年，4日獲頒漁民節增產競賽冠軍的總拍賣價更高達1754萬餘元，比去年高出36萬餘元，足見疫情過後漁業漸漸復甦，漁會總幹事鄭鈺宸透露，目前正向漁業署爭取經費建設魚市場，期待未來更好的發展。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，截至3日，東港漁民捕撈的黑鮪魚累計5707尾，是自2004年以來捕撈最多的一年，加上從漁民節頒發增產競賽的數據來看，今年冠軍金銓益號的市場總拍賣金額1754萬餘元，與去年冠軍1717萬餘元相比，高出36萬餘元，足見疫情過後漁業逐漸復甦。

鄭鈺宸坦言，今年的鮪魚均價雖因量多而比去年不穩，如今年與去年的價格在母親節前1公斤都可達到1、2000元，但母親節過後、去年的還可維持在5、600元，今年的卻掉至3、400元，不過整體來說也因量多而產值比去年好。

今年漁民捕撈黑鮪魚大豐收，東港區漁會總幹事鄭鈺宸透露，目前正向漁業署爭取經費建設魚市場，期待未來更好的發展。（謝佳潾攝）

今年漁民捕撈黑鮪魚大豐收，東港區漁會總幹事鄭鈺宸透露，目前正向漁業署爭取經費建設魚市場，期待未來更好的發展。（謝佳潾攝）

但鄭鈺宸也說，今年黑鮪大豐收，雖讓漁民笑開懷，但也讓漁會正視到「加工」的重要性，漁獲量一多勢必有加工需求，但漁會一直都沒有加工場可以協助漁民，加上魚市場已4、50年未翻修，許多設計、規畫都不符時宜，因此正向漁業署申請經費，盼修整魚市場。

她說，以國際魚市場來看，就衛生、觀感等整體考量，卸魚及漁獲處理的地方都是分開的，但目前在東港魚市場內，卸魚及漁獲處理都還在同一個地方，這是漁會最希望修整的部分，所以初步規畫將魚市場的南側規畫成卸貨魚市場，北側則是二級產業區，內有加工、冷凍、供銷場等。

她說，初步規畫已送至漁業署，目前處於可行性評估中，希望之後能捎來好消息，為漁民爭取到更好的工作環境與品質。

漁民節4日在東港漁會大樓登場，最大獎為增產競賽冠軍，由金銓益號林正忠榮獲黃金6.5錢，由兒子林韵凱（左）代為領獎。（謝佳潾攝）

漁民節4日在東港漁會大樓登場，共有60名傑出漁民獲獎，漁會總共頒出黃金3兩4錢、禮券14萬8000餘元，當中最大獎為增產競賽冠軍，由金銓益號林正忠榮獲黃金6.5錢，但林正忠未出席，由兒子林韵凱代為領獎。

林韵凱說，很開心撐過疫情，迎來漁業的復甦，魚價格有回溫，但近日因烏日戰爭、日幣貶值、美國通膨等國際問題，目前魚價又跌了，希望國際形勢可以快點變好，讓魚價回穩。