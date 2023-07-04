新北市消保官今（4日）下午確認手表品牌為「Hero watch」，持續調查釐清中。（新北市法制局提供）

新北市土城區一名10歲男童配戴兒童智慧型手表，上月底手表突然爆炸自燃，造成男童右手臂2度灼傷，恐需接受植皮手術。新北市消保官今（4日）下午確認手表品牌為「Hero watch」，為進一步了解手表爆炸、自燃原因，消防官目前前往該品牌位於汐止區的公司調查，進一步釐清事發原因。

據了解，該名五年級國小男童上月30日下午從住家前往補習班途中，手上的智慧型手表突然爆炸自燃，導致右手前手臂2度及左手指1度燒燙傷，好心店家見狀，幫忙男童塗抹藥膏，之後他仍前往補習班上課。

男童到補習班後，老師發現男童手臂受傷嚴重，立即打119報案並協助大量沖水，新北市消防局第五救災救護大隊救護人員到場後，先給予男童適當急救處置，隨即送往土城醫院治療，經醫生評估，恐需接受植皮手術。

救護人員將爆炸的兒童智慧型手表帶回，經檢視，手表內部幾乎全毀，塑膠材質部分有燒融現象，目前已送交消防局火災鑑識中心，調查手表爆炸自燃原因。

新北市消防官今（4日）下午確認手表品牌為「Hero Watch」，另外，也派員前往該品牌位於汐止區的公司調查。