今年1月，因談到烏克蘭防空飛彈誤擊第聶伯羅社區大樓造成人民死傷而遭非議，遞出辭呈的前烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）週日（2）痛批，當前烏克蘭反攻失敗都是因為美國和北約錯誤，說好的F-16也不是在這一次反攻之前提供、美國和北約國家甚至還有數百艘灰色船團（變更國籍後的船）到今天都還在跟俄羅斯做大宗商品甚至晶片貿易。他表示總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）非常清楚這些事，但他別無選擇，無法公開批評這些事情。講到激動之處更是直接痛批北約和歐洲人「白癡」，連匈牙利總統都擺不平。

Former adviser to Zelensky Oleksii Arestovich - said that the counteroffensive failed through the fault of the United States and NATO:



You can ask the Americans a question: “Why did you prepare this counteroffensive in such a way and gave so many weapons? Maybe you drove us… pic.twitter.com/eAUI0ZcpSB — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 2, 2023

阿列斯托維奇上週日，接受烏克蘭媒體視訊訪問談到烏克蘭反攻失敗時，痛批美國和北約，他說：「你可以問問美國人一個問題：『為什麼你們提供了這麼多武器，卻以這種方式策劃這一次大反攻，也許你們打從一開始，就打算把我們推上談判桌？』想像一下，如果（澤倫斯基）總統或其他人公開這樣說；『我們對我們心愛的盟友有很多疑問。太多了！關於那些灰色地帶的手段（Gray scheme），關於300艘油輪的灰色船團（變更國籍繞過制裁），它們既運載石油，到現在還在運載！還包含美國晶片，它們搭著船自由自在的進入俄羅斯，其中一些用於「口徑」飛彈（3M-54 Kalibr）和「匕首」（Kh-47M2 Kinzhal），俄羅斯增加了飛彈的生產。為什麼？」

「如果對我們、對外界宣布基本上已經提供F-16，飛行員也開始訓練了，那為什麼要等到10月或11月，甚至還說也許在2024年才提供，而不是在這一次反攻之前，也就是5月前提供，這才是是關鍵的時刻！即使你想談判，也應該從實力的立場出發。為什麼我們的步兵要以鮮血來付出這個代價？為什麼我們的公民要以鮮血犧牲？我們在這裡，是為了捍衛集體西方（Collective West）嗎？」

「對我們至關重要的經濟援助被否決了，500億歐元（約新台幣1.7兆）。他們用這個殺死我們！這些白癡，北約和歐洲人，竟然找不到任何辦法來擺平（匈牙利總統）奧班（Viktor Orban）？敲晕他，讓他正常投票？發生了什麼事，同志們？」