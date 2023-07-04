國民黨明（5日）中常會將進行第三階段區域立委提名作業，雲林縣山線立委將提名現任雲林縣肉品市場副總經理邱良閱，海線立委則由現任虎尾鎮長丁學忠出戰。

國民黨雲林縣山線立委人選原擬由縣府文觀處長陳璧君出戰，她也嘗試選戰步調數個月，不過她因家庭因素決定暫緩。

陳璧君暫緩參選規畫，現任肉品市場副總經理邱良閱請纓參選，獲得前縣長張榮味、縣長張麗善鼓勵，明（4日）將前往國民黨中央黨部接受提名。

邱良閱3日表示，他想要表達年輕人參政的新風格，立法委員離人民的生活是不遠的，政治可以很生活、很真誠、很願意為故鄉做事，他非常期待參與這場選舉，年輕人就是要乘風破浪。

邱良閱說，他的參選理念是下架民進黨守護雲林，打一場真實不虛偽的選戰，不讓政治成為另類詐騙集團，可能有人認為他是政治素人沒有威脅性，但不要小看「乞丐許大願」，年輕人有在平凡中開創奇蹟的可能。

邱良閱（41歲）是西螺人，目前任職雲林縣肉品市場副總經理，曾任雲林縣政府與縣議會的總連絡人、前立法委員張嘉郡助理、紅十字會雲林水上救難大隊員。

國民黨雲林縣海線立委人選原本已提名現任不分區立委林文瑞，不過今年五月間立法院修正選罷法增列排黑條款，林文瑞因2004年曾因「投票行賄罪」判緩刑遭波及，確定無法參選下屆立委選舉，必須另覓人選。

外界一度以為前立委張嘉郡可能接替林文瑞參選，不過她意願不高，虎尾鎮長丁學忠被徵詢時表達不排斥，確定由丁取代林文瑞。

丁學忠人緣好、人脈廣、施政能力受肯定，泛藍民眾認為是一張有勝算的好棋，他曾任一屆虎尾代表、兩屆代表會主席，去年輕鬆連任鎮長。

雲林縣現任山線立委是民進黨劉建國、海線立委是蘇治芬。