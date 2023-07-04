李國毅日前擔任母嬰品牌逗寶一日店長，在女兒出生後，他的作息180度大轉變，「親自帶孩子真的很辛苦，每天都圍繞著女兒的作息，早睡早起、健康飲食，連放假也總是思考要帶她去哪玩，但爸爸的身分讓我非常快樂，無論何時何地，只要看到、想到女兒都會笑……能與心愛的人見證屬於彼此的生命長大，真的非常幸福。」為了慰勞辛勞的愛妻，李國毅更於情人節時，獨自帶女兒外出約會，讓老婆好好休息、重溫單身生活。

回憶女兒剛出生的情景，李國毅直言新手爸媽真的很辛苦，雖然女兒是天使寶寶，但孩子難免都有難入睡、睡不好的時刻，尤其在她剛出生的前半年裡，每天都像偵探，地毯式搜索女兒哭哭、睡不好的原因，發現妹妹難以安穩入睡的關鍵，其實就是不想離開「媽媽」。

育兒期間不免碰到難題，但第一次聽到女兒叫爸爸時，右找回努力的動力，同時更感謝愛妻橘子：「女兒出生後她總是最辛苦的角色，對這個家的付出，讓我覺得一定要做到更好，成為家庭的支柱及粉絲們的榜樣。」最後，李國毅也鼓勵辛苦的爸爸媽媽：「主動付出、懂得感謝，與另一半在育兒的道路中學習，努力成為彼此的神隊友。」