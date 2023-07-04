桃園市永安漁港新遊客停車場位於新屋區中山西路與台61線高架橋下空間，預計7月底完工，紓解永安漁港遊客與世界客家博覽會來客停車需求。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市許厝港溼地為北台灣最大海岸型溼地，生態豐富，逾200種水鳥棲息，是野鳥迷的追鳥熱點。市府規畫設置「許厝港低碳轉運中心」，避免車輛干擾生態，但受缺工、物料上漲影響，工程3度流標，終於在6月下旬動工，將分2階段施作，先設停車場、廁所與休憩廣場，預計年底完工。

許厝港低碳轉運中心位於大園區學府路與台61線高架橋下空間，原預計去年10月動工，不過由於預算編列時間早，後續受疫情、缺工、原物料上漲等因素影響，工程3度流標，桃園市海岸管理工程處調整施作順序，採2階段工程，第1階段優先施作必要設施包括停車場、廁所、休憩廣場及照明設備等。

海管處表示，許厝港低碳轉運中心工程面積約8000平方公尺，停車場將提供99席汽車格與43席機車格，總經費約3247萬元，已於6月下旬開工。該處同時保留自行車租賃空間，日後評估導入YouBike系統或民間業者，以低碳運具為主軸，讓遊客搭乘電動巴士或騎乘電動機車參觀，擬建環教導覽場域，此第2階段工程將視運作情形與來客數，後續再爭取預算施作。

海管處說明，許厝港低碳轉運中心為充分利用橋下空間土地、減低閒置空間造成髒亂或治安死角情形，於許厝港濕地核心區外設置轉運中心，除滿足市民與遊客停車需求，也盼民眾可透過低碳運具轉乘，以低干擾方式來許厝港溼地欣賞水鳥樂園之美，預計今年底完工，盼於明年農曆年前啟用。

此外，為解決永安漁港長期以來停車周轉不佳的交通問題，也配合2023世界客家博覽會將於8月登場，海管處在新屋區中山西路與台61線高架橋下空間新建遊客停車場，工程面積約6500平方公尺，經費2815萬元，今年2月初開工至今已接近完工，設置171席汽車格與12席機車格以及廁所等設施。

海管處表示，世界客家博覽會的衛星展區就在永安海螺文化體驗園區，盼新停車場順利於7月底完工並盡速啟用，紓解永安漁港遊客大量車潮以及屆時世客博開展期間的停車需求。