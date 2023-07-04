民進黨今天提名策略小組通過立委提名建議，宜蘭由宜蘭議員陳俊宇參選、基隆由初選民調第二名的鄭文婷、花蓮由在地縣議員張美慧出戰、連江縣派出黨部主委李問再披戰袍，人選還需透過明天中執會通過，目前還有7個選區尚未提名。由於這次提名兩選區，都碰上涉及性騷的現任立委，民進黨是否突圍，備受關注。

此外，由於7月16日召開全代會，預計區域立委全部提名完成，不過依照目前進度，恐來不及，但是還是謹慎評估，依照現在機制徵召提名，不得倉促。

今天下午通過提名建議的基隆鄭文婷，以些微差距輸給張秉鈞，張涉案後自動退選，對上國民黨基隆市議員林沛祥。

花蓮建議提名張美慧，對上國民黨資深立委傅崐萁，宜蘭陳俊宇對上國民黨宜蘭縣議員黃琤婷、民眾黨立委陳琬惠、台灣基進宜蘭黨部主委林意評。連江縣李問對上現任國民黨立委陳雪生。

黨政人士指出，目前還有新北永和、台北市中山、桃園六選區、台中兩區，還有竹縣二選區及金門，上有七個區尚未提名；不過桃園六選區，會中傾向和無黨籍現任立委趙正宇合作。

黨內人士說，今天四個提名人都是在地深耕蹲點的議員，連任多屆，鄭文婷直接參考桃園第五選區劉仁照直接提名，三個都是現任議員、問政有表現。

至於李問，獲得會中一致推崇他勇敢、深耕敢拚，大家都很推崇跟讚賞，願意在第一線開疆闢土，一戰再戰，會中提名小組成員鄭文燦在會中提到李問的決心展現，本來要延攬李加入行政團隊，增加行政歷練；但他很堅定表達再戰決心，為黨拚戰。

此外，今天提名小組除了英系羅致政及蔡易餘沒有出席，包括林佳龍、鄭文燦等人全部出席。