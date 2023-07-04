前台南市政府經發局長陳凱凌被控涉嫌接受廠商性招待、喝花酒、索賄180萬元，台南地院上個月27日首度開庭時，陳凱凌除當庭認罪，還主動表示願意繳回不法所得，但請求法官讓他交保。不過，台南地院4日仍裁定，從7月20日起延長羈押2個月。

地院指出，被告陳凱凌羈押即將屆滿，經該院再次訊問後，被告雖就起訴書所載犯罪事實及罪名全部承認，但因上開罪名包含7年以上有期徒刑的重罪，且重罪常伴有逃亡的高度可能，這是趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，加上依被告過往經歷，有籌措相當現金的經濟能力，預期被告逃匿規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，有相當理由認為有逃亡之虞。

另外，此案仍待證人到庭證述，被告有串供或滅證的動機，基於被告所涉罪嫌對社會秩序安寧的危害性，以及國家刑罰權遂行的公益考量，如果命被告具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，均不足以確保後續審判、執行程序的順利進行，依此案訴訟進度，對被告維持羈押屬適當、必要，且合乎比例原則，因此仍有繼續羈押的必要。