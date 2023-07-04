台灣演員林哲熹也參與演出《不二兄弟》。（兩岸影展提供）

第14屆兩岸電影展即將於7月13日開跑，日前公布的大陸參展電影片單，包括張藝謀執導、沈騰跟易烊千璽合作的最新力作《滿江紅》、兩代男神梁朝偉跟王一博合作的諜戰電影《無名》、賈樟柯監製並客串演出的《不止不休》等8部電影，都讓影迷十分期待。

而兩岸電影展4日再公佈來台電影主創名單，包括曾與鄧超多次合作執導的導演俞白眉，連續創下破億票房的喜劇導演張吃魚，以及《宇宙探索編輯部》獲得北京大學生電影節最佳編劇及微博年度新銳導演孔大山，以及《臍帶》獲得電影頻道年度新銳導演的喬思雪。

演員的部分則有一出道就獲得張藝謀賞識的女星王佳怡，曾獲得百花獎最佳男配角的王傳君，與徐皓峰多次合作而為台灣影迷所熟知的宋洋，還有因演出《如懿傳》中惡女玫嬪而爆紅的何泓姍以及歌手出身卻在戲劇大放異彩的李茂將攜手來台，與一起演出《不二兄弟》的好兄弟林哲熹一同參與影展活動。