花蓮縣政府今（4）日舉辦「智慧花蓮，生成AI洄瀾」啟航記者會，花蓮縣長徐榛蔚、遠傳電信總經理井琪、台灣微軟總經理卞志祥出席，共同宣布攜手推動生成式AI應用於文書作業、教育文化、智慧觀光、智慧交通等多元應用場景，可大幅提升行政效率，並促進在地產業轉型，智慧城市有感升級。

井琪表示，花蓮縣不僅擁有豐富自然景觀，花蓮縣政府近年更力拚有感智慧城市再升級，結合厚實的文化底蘊，進一步擴張AI科技實力；最近生成式AI風潮席捲全球，遠傳期待與台灣微軟攜手，協助縣政府導入Azure OpenAI技術，加速組織文化數位轉型，以生成式AI達成知識轉型與經驗傳承，打造符合在地特色的解決方案，實現AI治理。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民受邀於今日趨勢分享會發表演說，分享AI產業趨勢，闡述遠傳以雲端數據中台技術為基礎，在影音推薦、電子商務、智能客服等多領域，應用Azure OpenAI延伸數據的價值、提升體驗服務。胡德民指出，遠傳運用自身實戰經驗，幫助國內在地企業、政府單位踏入AI轉型，不僅擁抱AI，更要駕馭AI，善用科技創造更大競爭優勢。

遠傳長期以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）投入花蓮縣府創新應用，包含建置花蓮5G示範教室提升課程多樣性、打造花蓮400座智慧站牌實現低碳永續、助力推動花蓮遠距診療服務等，從教育文化、智慧交通、智慧醫療、觀光娛樂、大數據治理等各面向，積極協助花蓮轉型為全方位智慧城市，未來在遠傳大數據與Azure OpenAI技術驅動下更將有感升級，不僅能提高效率與生產力，並為花蓮縣民帶來全新的服務體驗。