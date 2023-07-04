國民黨總統參選人侯友宜3日接受《少康戰情室》節目專訪，喊出九二共識、恢復4個月役期、撤掉NCC、核二核三延役等議題，直球對決蔡政府。中廣董事長趙少康強調，侯表態支持九二共識，有助於凝聚支持者的認同，清楚區分跟其他政黨的差異。刑警出身的侯友宜也分享過去出勤，參與無數次槍戰的經驗，一句「柯文哲是看人生死，我是歷經生死」讓人印象深刻，他希望侯能秉持勇往直前的精神，為了中華民國拚到底。

「直球對決，無懼無畏，侯友宜加油！」趙少康今(4日)在臉書發文指出，國民黨徵召的總統參選人侯友宜3日接受《少康戰情室》專訪，這是侯友宜被徵召後的第一次專訪，針對兩岸、能源、國防、兵役等問題侃侃而談，直球對決，清楚表述，趙覺得很好。參與政治必須要有立場，無法迴避，更不能怕爭議，侯友宜說清楚、講明白，尤其藍軍關切的「九二共識」，這是非常正確的方向。

趙少康強調，藍綠兩黨最大差異就在於兩岸。國民黨希望兩岸和平穩定，不希望開戰，關鍵就在「九二共識」，這是創造性的模糊，讓兩岸得以擱置爭議、往前邁進，持續溝通交流；但「九二共識」後來被民進黨汙名化，刻意連結「一國兩制」，讓國民黨也不敢碰，非常可惜。

趙少康直言，侯友宜強調自己從沒反對過九二共識，更表態「接受合乎中華民國憲法的九二共識、反對一國兩制的九二共識、反對被民進黨汙名化的九二共識」。侯市長清楚的支持「九二共識」，反對綠營政治操作，「我認為這有助於凝聚支持者的認同，清楚區分跟其他政黨的差異！」

「侯友宜的成長背景跟上海籍太太交往的過程，更是充滿人味！」趙少康提到，專訪中自己還透露一段小故事，兩個月前侯友宜約他跟郝龍斌見面，當天晚上開會到一半，侯友宜電話突然響了，只見侯市長說「我太太打來了」，隱約聽見電話那頭說「你下午去哪了？怎麼都沒有聯絡！」自己跟郝市長互相使了個眼色，可見侯友宜非常在乎另一半。

趙少康表示，刑警出身的侯友宜也分享過去出勤，參與無數次槍戰的經驗，不管去哪裡他都是帶頭衝第一個，看到同仁在他面前中槍殉職的畫面，他還是只能往前衝，就為了要抓到嫌犯。他說「柯文哲是看人生死，我是歷經生死」，這句話讓趙印象深刻，希望侯友宜秉持勇往直前的精神，為了中華民國、為了台灣拚到底，祝福侯市長，也替他加油！