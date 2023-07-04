生產康寶濃湯等知名食品的英商聯合利華公司新竹廠，6月發生無預警資遣員工的勞資糾紛，4日由各工會和民代聲援到縣府陳情高喊「違法解雇，立即復職」等口號，縣長楊文科出面接下陳情書，要求勞工處朝復職方向全力協調，聯合利華公司也發表聲明提出說明。

聯合利華工會副理事長葉金秀說，6月12日公司突然無預警解雇茶產線15名員工，稱茶產線要收掉，並把他們個別帶到小房間，以公司人力太多為由，要求簽下同意被解雇書，稱若不簽也不會讓他們上班。

葉金秀、張姓理事、陳姓理事、羅姓及張姓會員等5人未簽被資遣同意書，6月26日向縣府提出勞資爭議調解，要求公司復職未有共識，勞動黨縣議員羅美文接獲訊息，連絡各工會聲援被解雇勞工到縣府陳情，指控聯合利華違法解雇，打壓工會！

聯合利華公司表示，針對與新竹工廠及工會之爭議，聯合利華重視且在乎新竹工廠的每一位工作同仁，一直都希望能與工會及員工持續面對面溝通，拉近彼此的認知，並減少誤解。

聯合利華指經前一次勞資會議未達共識後，仍持續主動地與員工保持聯繫，希望能再次展開對話，今日看到工作夥伴上街頭表達意見，我們很不捨，這過程一定有很多我們需要再溝通的地方。

同時一得知消息，也立即致電給新竹廠工會理事長表達關心，並承諾將盡快安排時間當面再次協商，希望最終能取得共識，以達成勞資都接受的方案。

聯合利華非常感謝羅美文議員及新竹縣產業總工會的關心，將會善盡企業責任讓此事件圓滿落幕。