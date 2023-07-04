由外貿協會與小樹傳愛協會主辦、經濟部貿易局指導的「2023善愛嘉年華」，今年8月11日至13日將首度移師獲得黃金級綠建築的台北南港展覽館2館舉辦。外貿協會董事長黃志芳表示，這場去年首發即獲得熱烈迴響的公益活動，規模為全台最大、最精彩，並可望成為非一次性公益活動，集結眾人力量永續舉辦。

外貿協會黃志芳董事長致詞表示，永續發展是當今全球面臨的重要議題，外貿協會近年來積極推動創新數位轉型，也致力將「永續與關懷」概念融入業務中。因此，在今年的「善愛嘉年華」中，將強調環境保護和生態平衡的重要性，特別設立綠色永續主題區，邀請「海龍公司」前來，設立結合海洋、綠能、環保的主題館，以寓教於樂的方式帶領孩童認識離岸風力發電的過程，響應永續能源的意識。

而今年嘉年華第二度舉辦，去年成果在兩天時間更有1.7萬個民眾購票入場支持，每張票價約350元，結餘款更逾百萬元，剩餘金額更不浪費，轉為小樹傳愛執行三五七運動，持續讓愛流動，而黃董事長認為，今年預估湧入兩萬人次。今年嘉年華號召擴大辦理，延續兩大主軸為愛與永續，活動具有教育、科普，結合偏鄉關懷與ESG議題，更融合娛樂性質，從去年兩天一夜延長至今年三天兩夜活動，從去年邀請300位偏鄉小朋友，今年預估增至500位，以及2000個原住民家庭、100個弱勢家庭，也期望每年能越辦越大。

嘉年華現場活動並有六大亮點，包含玩野祭找來的SUP立式划槳和野炊的「戶外活動展區」，以及由陳建寧老師領軍，聚集眾多明星之「群星公益演唱會」。

財政部預計今年9月出口將轉正，國發會景氣燈號也評估最快九月回升恢復正成長，針對貿協下半年貿易業務重點方針，嘉年華記者會中貿協董事長黃志芳也表示，今年延續「台灣食品全球GO」計畫，下周也將啟動電動車團前往日本市場，而下半年持續對外拓銷工作，如歐洲、中南美洲拓銷活動，貿協也延續以台灣整體形象搭配優勢產業，辦理之旗艦型展會，其中在今年11月在日本盛大舉辦大型旗艦型台灣形象展，預計規模跟去年10月在美國華盛頓舉辦之台灣形象展相近，即對此市場的重視以及可望帶來的效應。

台灣形象展是由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦，以台灣整體形象搭配優勢產業，自2017年起前往新南向市場辦理之旗艦型展會，上半年已舉行中東跟北美，下半年將舉辦4場台灣形象展，分別為泰國台灣形象展(7月20至22日)、馬來西亞台灣形象展(8月24至26日)、印度台灣形象展(10月5至7日)及日本台灣形象展(11月9至11日)。

國內展會也不休，下半年重點瞄準航太、能源、電子。由外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」雙年展也將於2023年9月14日至16日睽違四年盛大回歸，在全球邊境陸續開放，備受疫情影響的航太業也在黑暗中迎來曙光，軍工也受到美國大力提供軍備和地緣政治因素，題材吸引市場熱議。至於淨零碳排題材日益增溫，外貿協會與SEMI10月18日至20日共同舉辦全台最具指標性再生能源產業展覽「台灣國際智慧能源周(Energy Taiwan)」，不僅聚焦「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」等再生能源發電主力外，更擴增「台灣國際多元創能展」及「台灣國際淨零永續展」，成為全台再生能源商業貿易交流平台。