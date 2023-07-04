墨西哥村長索薩（Victor Hugo Sosa）2日依照原住民傳統，和母凱門鱷艾莉莎結婚，他在眾人祝福下親吻艾莉莎的額頭。

墨西哥一名村長2日依照原住民傳統儀式，和一尾母鱷結為連理，祈求部落繁榮昌盛。他雙手抱著穿著白紗的新娘，在新娘頭上印上一吻，宣布「我們彼此相愛」。不過為了安全起見，這尾母鱷的嘴巴被緊緊地綁了起來。

綜合英國《每日星報》（Daily Star）、哥倫比亞電視台「Noticias Caracol」報導，墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）聖佩德羅瓦梅盧拉村（San Pedro Huamelula）村長索薩（Victor Hugo Sosa），2日和名為艾莉莎（Alicia Adriana）的母凱門鱷結婚，索薩在原住民傳統儀式下迎娶新娘，他雙手抱著穿著白紗的艾莉莎，嘟起嘴唇在艾莉莎的頭上印上一吻。

#Mundo | Alcalde en México contrajo matrimonio con un caimán hembra en ritual ancestralhttps://t.co/BIowyhSV8O — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 2, 2023

索薩在村民的見證下宣布：「我接受責任，因為我們彼此相愛，這是最重要的，沒有愛的話，你不會有婚姻，我同意與公主女孩結婚。」

為了安全起見，艾莉莎的長嘴已被用繩索或鐵絲緊緊纏住。

墨西哥村長索薩（Victor Hugo Sosa）2日依照原住民傳統，和母凱門鱷艾莉莎結婚，他抱著新婚妻子隨樂音擺動身體。

婚禮結束後，索薩與艾莉莎隨著傳統音樂的節奏跳舞，艾莉莎也被帶著沿街遊行。

Entre aplausos, baile y un beso cargado de buenos deseos, el alcalde de un pueblo del sur de México contrajo matrimonio con Alicia Adriana, la niña princesahttps://t.co/4mtuRmTQFL — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) July 1, 2023

婚禮前，艾莉莎也被換上綠色裙子，頭戴亮片與絲帶製成的頭飾，挨家挨戶與當地人跳舞。

事實上索薩已經是第二度與一頭母鱷結婚，這是當地傳承230年的古老儀式，紀念瓊塔爾族（Chontal）及華韋族（Huave）兩個原住民族和平共處。這場儀式中，索薩代表瓊塔爾族國王，艾莉莎代表華韋族的「公主女孩」，兩個部落間的摩擦隨著國王與公主女孩締結連理而結束。

這場古怪的結婚儀式也象徵當地人與大自然的連結，祈求豐收，索薩說：「我們向大自然祈求足夠的雨量，讓我們的河裡有足夠的魚群。」

聖佩德羅瓦梅盧拉村坐落在太平洋沿岸，是一座小漁村，也是墨西哥最貧困的地區之一，當地仍保有相當豐富的原住民文化，維持原住民傳統。