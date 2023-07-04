墨西哥一名村長2日依照原住民傳統儀式，和一尾母鱷結為連理，祈求部落繁榮昌盛。他雙手抱著穿著白紗的新娘，在新娘頭上印上一吻，宣布「我們彼此相愛」。不過為了安全起見，這尾母鱷的嘴巴被緊緊地綁了起來。
綜合英國《每日星報》（Daily Star）、哥倫比亞電視台「Noticias Caracol」報導，墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）聖佩德羅瓦梅盧拉村（San Pedro Huamelula）村長索薩（Victor Hugo Sosa），2日和名為艾莉莎（Alicia Adriana）的母凱門鱷結婚，索薩在原住民傳統儀式下迎娶新娘，他雙手抱著穿著白紗的艾莉莎，嘟起嘴唇在艾莉莎的頭上印上一吻。
索薩在村民的見證下宣布：「我接受責任，因為我們彼此相愛，這是最重要的，沒有愛的話，你不會有婚姻，我同意與公主女孩結婚。」
為了安全起見，艾莉莎的長嘴已被用繩索或鐵絲緊緊纏住。
婚禮結束後，索薩與艾莉莎隨著傳統音樂的節奏跳舞，艾莉莎也被帶著沿街遊行。
婚禮前，艾莉莎也被換上綠色裙子，頭戴亮片與絲帶製成的頭飾，挨家挨戶與當地人跳舞。
事實上索薩已經是第二度與一頭母鱷結婚，這是當地傳承230年的古老儀式，紀念瓊塔爾族（Chontal）及華韋族（Huave）兩個原住民族和平共處。這場儀式中，索薩代表瓊塔爾族國王，艾莉莎代表華韋族的「公主女孩」，兩個部落間的摩擦隨著國王與公主女孩締結連理而結束。
這場古怪的結婚儀式也象徵當地人與大自然的連結，祈求豐收，索薩說：「我們向大自然祈求足夠的雨量，讓我們的河裡有足夠的魚群。」
聖佩德羅瓦梅盧拉村坐落在太平洋沿岸，是一座小漁村，也是墨西哥最貧困的地區之一，當地仍保有相當豐富的原住民文化，維持原住民傳統。
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