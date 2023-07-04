台中知名景點高美濕地4日下午疑似發生遊客落水意外，據悉，落水為4名越南籍移工，其中1名自行上岸，其餘3名持續搜救中。（圖／海巡署提供）

台中知名景點高美濕地4日下午疑似發生遊客落水意外，據悉，落水為4名越南籍移工，其中1名自行上岸，其餘3名持續搜救中。（圖／海巡署提供）

台中知名景點高美濕地4日下午疑似發生遊客落水意外，據悉，落水為4名越南籍移工，其中1名自行上岸，其餘3名持續搜救中。 （民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中知名景點高美濕地4日下午疑似發生遊客落水意外，據悉，4名越南籍移工落水，其中1名自行上岸，剩餘3名持續搜救中；消防人員4點多接獲報案，立即派員趕到現場進行搜救，並擴大至針對高美濕地外海，海角明珠、9號風機附近，進一步搜尋。

台中港務消防隊指出，人員於4日下午4時14分本隊接獲通報，於清水區海角明珠有4名越南籍移工落海，立即派遣台中港務消防隊、台中市政府消防局、海巡第四巡防區、空中勤務總隊出動救援，目前1名移工已自行上岸，餘3名人員持續搜索中。