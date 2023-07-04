網友的創意真的無極限！一名女網友拍下路邊雕像扛著時鐘的畫面，直說這是「抬鐘人」，大玩「台中人」諧音，貼文曝光後，意外引來3.7萬人按讚，網友紛紛留言接力，出現「葡裡人」、「猩逐人」、「難投人」，甚至連AV男優加藤鷹的照片也被網友拿來發揮創意。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，畫面中一個半裸上半身的男性雕像，高舉雙手抬著一個巨大的時鐘，貼文內容僅寫著「抬鐘人」3字，諧音「台中人」，簡單又幽默的內容意外引發網友熱烈迴響。

這則貼文發布後，至今日下午4時許累積3.7萬人按讚朝聖，留言數量高達1.6萬則，網友紛紛發揮創意，有人貼出《名偵探柯南》中，主角使用手錶麻醉槍瞄準毛利小五郎的精典畫面，並在文案寫下「瞄利人」，讓一票網友不小心嘴角失守，而這則留言也超過萬人按讚。

其他網友也發揮創意，有人貼出《名偵探柯南》的經典畫面，寫下「瞄利人」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

不僅如此，還有人貼出各種圖片發想創意，包括：葡萄園下的女子，寫下「葡裡人（埔里人）」；被猩猩追逐的驚恐小孩，則寫著「猩逐人（新竹人）」；日本AV男優加藤鷹的照片被加註「永康人」；MLB選手祖馬亞（Joel Zumaya）在2010年賽中手腕骨折倒地照，則是被寫下「難投人（南投人）」。

或許是該則貼文回應太過熱烈，今日下午一度無法開啟全數留言閱讀，留言功能甚至被管理員關閉，不過稍早已經恢復正常。