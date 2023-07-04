經過數個月的高層會談，土耳其與埃及正式恢復外交關係，兩國在聯合聲明中宣布，將派出最高外交級別的使節，也就是正式的大使。土耳其外交部提名薩利赫‧穆特魯‧森(Salih Mutlu Sen)擔任駐開羅大使；埃及則提名阿姆魯‧埃爾哈馬米(Amr Elhamamy)擔任駐安卡拉大使。

半島電視(Aljazeera)報導，共同聲明稱：「提升兩國外交關係級別，是兩國總統共同實施的。此一做為實現兩國關係正常化，也是順應土耳其和埃及人民的共同意願，並顧及最大利益。」

這兩個地區競爭對手，在過去一段時間，也在多個戰線上對峙，領導人公開口頭攻擊，所幸在2020年代後，終於開始和解；2023年，先是舉行多次部長級會談，瞭解對於也願意化敵為友，就開始朝重重建全面外交關係，進行公開談判。

最大的契機是2022年底的卡達世足賽，埃及總統塞西(Abdel Fattah al Sisi)和土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)，都以觀賽的名義前往卡達，終於會面與握手，土耳其和埃及之間的和解出現關鍵轉變。