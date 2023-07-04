端午剛過完，中秋月餅銷售戰隨即開打，台北萬豪酒店即日起推出兩款中秋限定月餅禮盒，月餅享用後禮盒還可變身為時尚面紙盒。即日起至9月1日前預購享早鳥優惠九折，台北W飯店推出「GO 嚮」月餅禮盒，因應大眾嚮往旅行的企盼，結合精緻美味與實用旅遊配件打造質感贈禮首選。

台北萬豪今年主打包含經典雋永，以珠寶盒為元素的「詠月」手工廣式月餅禮盒，六入裝，內含秘製XO醬雙蛋黃、白蓮蓉雙蛋黃、棗泥核桃桂圓蛋黃、柚香伯爵月餅四種口味；大器高雅的「萬月」流芯月餅禮盒，九入裝，內含芋頭奶黃流芯、香橙巧克力流芯、金萱芝麻流芯等三款風味。

「詠月」手工廣式月餅禮盒，以掀蓋及抽屜雙層設計打造精美「珠寶盒」，盒身印製法國名家克萊德（Alexis Kreyder）的十九世紀名畫《永無止境的璀璨》，繪有絢爛的牡丹、玫瑰、鳶尾花及中西銀器，雍容華麗。盒內搭配的手工廣式月餅，出自擁有四十年料理資歷的「國宴主廚」高鋼輝之手。

今年首次推出的「萬月」流芯月餅禮盒，以台北萬豪酒店大廳的迎賓壁畫《蝶雀呈祥The Wishful Monkey》為靈感入盒，以台灣美麗的阿里山晨曦雲霧為背景，感受台灣特有鳳蝶、藍鵲與孔雀於雲海中悠游的美好景致，優雅傳達台灣之美。掀蓋式特殊盒型包裝，兼具環保概念及功能性，月餅享用完畢後，可轉化為宛若藝術品的時尚面紙抽取盒與收納盒，饒富巧思。

台北W飯店紫艷中餐廳以充滿創意的新粵式料理聞名，今年中秋限定口味「香滑奶皇月餅」即由營運主廚王國政與中式點心主廚張慶堂聯手創作，融合台灣在地食材與嚴選原料呈現獨特魅力。此款月餅的「香」氣來自屏東四重溪農場天然放牧生產的紅土鹹鴨蛋黃，再添加法國頂級依思尼熟成發酵奶油帶出「滑」順口感，甜鹹風味完美平衡；並由奇華餅家代工悉心烘焙製成，每一口都能感受舌尖上綿密交織的美好滋味。

位於台北W飯店正門口的吸睛巨型鎖鏈裝置，象徵與城市的連結；今年中秋「GO 嚮」月餅禮盒特別將其意象幻化為主視覺元素，期待消費者攜帶隨盒附贈的兩款商品，探索旅行的不同目的，盛裝難忘回憶。旅行包有潮流黯黑與奢華赭紅兩款限量色系供選擇，除了適合當作小物收納盒外，亦附上可調節式肩揹帶，百搭造型，隨心所欲。