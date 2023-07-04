副總統賴清德今天出席工商時報舉辦的「2023臺灣服務業大評鑑頒獎典禮」；賴清德致詞時提到，服務業面對數位及淨零轉型，需要政府協助，再這情況下要提出對策，就是「開的藥方要開對」，最近在這種情況下，重提服貿是不是正確措施？服貿一旦簽訂，大概十大服務業都會受影響。

賴清德致詞時指出，沒想到他已經連續來（頒獎）四年了，擔任副總統之後，每一年都來參加這個頒獎典禮；他打趣說，「合照全勤獎不知道能不能得到升級獎勵？」

他說，第一次來時，蠻喜歡來這個獎的頒獎典禮，主要是看得到工商時報的用心，這個評鑑是台灣最廣，也是國家級的評鑑，且這個大評鑑背後也可以看出工商時報對台灣服務業的重視，也藉由這樣大評鑑，等於是在協助台灣的服務業，如何進步、如何升級，第三是，也給予台灣服務業一個典範來學習、追尋，對這個評鑑，他非常感謝。

賴清德說，政治工作跟服務業其實蠻相像，服務業是服務客戶、造福社會、以客為尊，政治人物是服務民眾，民眾是國家的主人、壯大國家，政治人物、政治工作者就是這樣，服務民眾壯大國家，背後精神意義是還蠻接近。

他說，對於服務業目前的艱辛，政府都應該勇敢面對，剛剛有提到，2022年服務業的產值是13.6兆，佔GDP61％；也提供685萬個工作機會，占台灣就業人口的六成，這個對穩定國家社會是非重要的力量，政府當然責無旁貸，要協助中小企業度過困難。

他說，中小企業有什麼困難？三年疫情對服務業造成非常大衝擊，這就是中央政府要通過COVID-19振興方案，希望忘政府在企業面臨疫情挑戰時，能跟業界站在一起，也希望疫後後經濟復甦特別預算，能夠進一步發揮效果，幫助中小企業跟服務業，能夠走過疫情的冬天。

他說，他看到更大挑戰是數位轉型，還有未來沒有辦法迴避的淨零轉型，這兩個轉型對中小企業、微型企業及服務業來說，都是很大挑戰；今天得獎企業很多都已經數位轉型，都有創新概念在裡面，才有辦法有這麼好成績，但是整體台灣的中小企業、微型企業及服務業，尤其是服務業，都要政府協助。

他說，再這情況下政府要提出對策，就是「開的藥方要開對」，不可以拿錯藥方或開錯藥方，那會更慘，他必須強調，最近在這種情況下，重提服貿是不是正確措施？大家想看看，若服貿一旦簽訂，大概十大服務業都會受影響，他記憶所及，大概商業服務、通訊服務、營造業服務，還有餐飲服務、美容美髮服務、洗衣服務，殯葬服務等，大概十幾種服務都會受到影響。

他說，大家去想像一個情境，在服務業面臨數位及淨零轉型時，不針對這兩個主要問題去克服，然後另外提出一個十年前無法通過的服貿協定，重新再把台灣的產業跟經濟發展，鎖進去一個中國原則的市場，到底對不對？「我想大家都是業界，應該很清楚這是對還錯？我認為這應該是錯的」。

他說，至於應該走什麼方向？他推出幾個方式，未來希望未來能推動國家希望工程，要改變經濟成長模式，過去台灣是以生產要素為驅動的經濟成長模式，利用人力、水電、土地、工時的成本等等，在國際市場爭取訂單，的確近三十年來，確實有創新成長，最具有代表性是半導體產業、科技產業或是生物科技產業等，還有相當部分中小企業還是創新不足，所以政府一定要幫助，不是走回過去老路。

他認為，要用創新驅動的產業發展模式，就是要用政府力量，協助中小企業進行數位轉型，數位轉型成功，才能在淨零轉型的路上，可以克服各種難關，這是一體兩面，今天很高興跟大家分享一些產業經濟發展一些意見，敬請大家指教。