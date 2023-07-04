根據肝病防治學術基金會估計，國內脂肪肝人口可能高達600萬人，而脂肪肝易轉成肝炎、肝纖維化，甚至是肝硬化、肝癌，千萬不可輕忽。肝膽腸胃科醫師陳炳諴分享收治個案，一名30歲工程師在超音波檢查時發現患有重度脂肪肝，經詢問對方飲食細節才知道，原來他嗜吃麵食類，過量攝取澱粉成致病主因。醫師提醒，想護肝有3地雷不要踩，包括高糖與高油脂、酒精及加工醃製品，都要盡量遠離。

醫師陳炳諴在《醫師好辣》節目中提到，曾遇過一名30歲工程師，因胃食道逆流來看診，於是幫他進行常規超音波檢查，過程中發現，對方患有重度脂肪肝，嚴重到肝臟顯像呈現全亮難以穿透；因此，安排進一步抽血檢查，結果不僅肝功能異常，膽固醇、糖化血色素也都偏高，已達糖尿病前期階段。

之後，陳炳諴詢問患者飲食細節，他表示平常很喜歡吃麵食類，隨身都會帶著麵包，下班也一定要吃麵。而這樣的習慣也反映在身形上，該男身高168公分左右，體重卻達90多公斤。對此，醫師就告誡他務必要積極減重，後來在配合醫囑用藥下，順利減掉5～6公斤，肝功能也慢慢恢復。

陳炳諴提醒，護肝有3地雷不要踩，其一是高糖與高油脂，尤其是高糖、精緻類澱粉都要盡量避免；而油脂若是好油脂，像是橄欖油或堅果就比較沒關係。再來是酒精，醫師指出，不但會增加心血管疾病與癌症的風險，還會導致代謝症候群，基本上都不要碰，若真的交際有需求，他建議可額外補充B群，能提供肝臟一定程度保護。最後是加工食品或醃漬類食物，他說，尤其是製作過程中沒妥善處理，導致黃麴毒素增加，更會提高罹患肝癌風險。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！