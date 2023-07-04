總統府提供

蔡英文總統今天接見美國眾議院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩訪問團，希望能推動洽簽臺美「避免雙重課稅協定」（ADTA），協助解決臺美雙重課稅的問題。赫恩提到，RSC最近提案，涵蓋的領域包括雙邊貿易、對臺軍事支持，以及進一步與臺灣洽簽自由貿易協定。在美國，支持臺灣在政治光譜是很罕見的兩黨共識，各行各業都知道臺美關係的重要性。

蔡英文致詞時表示，赫恩所帶領的RSC有175位成員，是美國眾議院非常具有指標性的團體，在推動各項議題上，也都扮演重要角色。長期以來，美國國會推動許多法案，支持臺灣提升自我防衛的能力。對於來自美國國會和政府的支持，她代表所有臺灣人民表達誠摯感謝。

她強調，臺灣在全球供應鏈當中，扮演非常重要的關鍵角色，面對威權主義的擴張，我們期待臺灣能和美國以及更多民主夥伴，共同守護區域秩序的穩定和繁榮，也一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

就在上個月，「台美21世紀貿易倡議」的首批協定完成簽署，行政院也已經通過。蔡英文指出，這是臺灣與美國自1979年以來，簽訂最全面性的貿易協定，接下來，我們希望推動洽簽臺美「避免雙重課稅協定」，協助解決臺美雙重課稅的問題，為雙方企業提供更多利基，並且鼓勵更多臺美雙向投資及經貿合作，也希望RSC能共同支持這項協定。

赫恩表示，此行的目的是來傾聽臺灣的聲音，討論如何合作讓臺美兩國都能有更好的未來，及所能提供的協助。臺美之間的夥伴關係是兩國密不可分的部分，雙方共享自由與機會的價值觀。

他肯定駐美台北經濟文化代表處是臺灣勤奮工作與文化的絕佳例證，尤其是駐美代表處蕭美琴大使，「許多美國國會議員都有幸能與她一起會面交流，並在極具臺美關係歷史意義的雙橡園內用餐」。

赫恩提到，共和黨研究委員會最近提出新的聯邦預算提案，當中包含加強臺美夥伴關係，涵蓋的領域包括雙邊貿易、對臺軍事支持，以及進一步與臺灣洽簽自由貿易協定。他不只是共和黨研究委員會的主席，也是眾議院歲入委員會成員，負責國際稅務及貿易相關業務，對於兩國關係有很大的影響。

他強調，在美國，支持臺灣在政治光譜是很罕見的兩黨共識，美國各行各業都知道臺美關係的重要性。本周美國剛好在歡慶獨立紀念日。慶祝美國獨立紀念日最好的方式，就是與許多朋友及盟邦一起共享這份價值。他期盼互相尊重、持續加深臺美關係，一起努力實現這些偉大的目標。