美國好萊塢男星布萊德彼特(Brad Pitt)過往以電影《末路狂花》走紅，而後出演《刺殺傑西》、《班傑明的奇幻旅程》、《月光下的藍色男孩》等作品獲得奧斯卡獎的青睞，演技備受認可。而即將踏入60歲的他，日前在鏡頭前被捕捉時，卻意外呈現「回春面貌」，讓粉絲看了十分驚嘆。

綜合《每日郵報》、《TMZ》等外媒報導，布萊德彼特日前在法國拍攝廣告時，被鏡頭捕捉，只見相關畫面中，他頂著一頭暗金色的短髮，帶著墨鏡，上身穿著襯衫，下身搭配同色系的長褲，並以燦爛笑顏亮相，讓網友看了忍不住驚呼連連。

Brad Pitt Looking Young at French Photo Shoot for Coffee Appliance Co. https://t.co/V2KM55Jr9d — TMZ (@TMZ) July 4, 2023

因布萊德彼特此番造型與他過往演出過的角色有些相似，網友們不免紛紛拿他與《班傑明的奇幻旅程》中的「班傑明巴頓」拿來相比較。對此，由於布萊德彼特在鏡頭前看似精神狀態良好，且活力充沛的與一旁的工作人員聊天，讓人完全看不出他現已59歲了，也讓不少粉絲驚呼：「是現實版的班傑明。」

此外，據《Femail》報導，有知情人士透露布萊德彼特能保持如此容顏的原因，稱他看似「細紋減少」、「皮膚水潤」應是有動過「手術」來使自己的衰老跡象較不明顯，且由於布萊德彼特與好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）過往曾有過一段2年的短命婚，知情人士也認為：「離婚或許是他動手術的主因。」另外，也有位皮膚醫生表示：「像布萊德彼特這樣的名人，看起來更加年輕的因素是他們對於外表採取全面的態度。」指出他們會在健康飲食、補水、防曬、睡眠等諸多影響因素皆做出改變，以預防或解決衰老跡象。