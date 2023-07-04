財政部賦稅署說明，近年雲端發票使用率逐年提升，民眾已養成消費以載具索取雲端發票習慣，雲端發票專屬獎兌領率亦隨網路領獎通路便利性提高而持續成長。為持續落實推動雲端發票政策，自111年起將可用於增開六獎之給獎經費持續移作增開雲端發票專屬獎500元獎組數(111年1-6月期每期由100萬組增加至165萬組，111年7-12月期至112年1-4月期每期由165萬組增加至215萬組)，經衡酌今年統一發票給獎經費目前執行情形及中獎獎金兌領情形，5-12月期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數(類同以往於年度中視經費執行情形評估是否增開六獎組數之情形)，每期組數由215萬組調整為165萬組，其餘獎別維持與今年1-4月期各期開獎組數相同。