雅虎公司（Yahoo）雖在年初傳出大裁員計畫，但執行長對公司獲利前景依然信心滿滿，更在受訪時透露，公司正計畫重新上市。

雅虎執行長蘭佐內（Jim Lanzone）接受英國《金融時報》訪問時強調，雅虎的總網路流量仍居全球前5名，且旗下擁有30多個部門。蘭佐內聲稱，雅虎的財務狀況良好，他對公司的資產負債表與獲利能力感到相當滿意。

雅虎在1996年4月首次上市，憑藉著搜尋引擎與電子郵件，成為全球最受歡迎的網站之一，還吸引了微軟祭出470億美元（約合新台幣1.4兆元）的收購報價。但隨著Google與facebook等公司的興起，雅虎核心業務漸漸敗退，逐漸喪失在網路市場的市佔率與知名度，而美國電信商Verizon在2017年收購雅虎，更標誌著雅虎的衰落。

不過執行長蘭佐內在受訪時指出，「在被1家電信公司擁有6年之後」，雅虎的總流量仍在全球排名第5，讓他對公司的獲利能力仍相當樂觀。他相信人工智慧將為旗下每項產品帶來新的機遇，而在其他尚未建立業務的領域，他將積極尋求併購機會，以提升更高獲利。