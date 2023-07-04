有些人把自己的面子看得比任何事都重要，大陸命理專欄「星座不求人」分享，天蠍座、獅子座和處女座的自尊心很強，在感情關係中，比起分手更在乎面子，因此很少向另一半低頭、主動示弱，導致他們經常失去愛情。

▎天蠍座

天蠍座把尊嚴看得比感情重要，很在乎在戀人心中的地位，雖然十分重感情，但絕不能跟面子相比，有時候因為太愛面子，讓天蠍座失去了很多人事物，但比起放下尊嚴去乞求，傷心一下也沒什麼，就算再喜歡對方，也不會讓自己變得卑微，有些狼狽和心痛「僅本人可見」。

▎獅子座

獅子座非常愛面子，喜歡成為萬眾矚目的焦點，因此從小就將尊嚴看得很重，愛情雖然能讓人變得甜蜜，但比起面子根本不算什麼，他無法接受被人看輕，要獅子座放下驕傲、配合另一半，那必須是非常深沉的愛才能做到，所以千萬別做出傷害他自尊的事，否則當獅子座清醒時，兩人的感情就回不去了。

▎處女座

處女座從小自尊心就很強，長大了更是愛面子，雖然生活會比別人更辛苦，但也因此獲得更多尊重，所以不管處女座多喜歡一個人，都會堅守自己的立場，就算失去對方也在所不惜，他基本上不會在愛情中低頭，除非是自己也做錯了，但也因為這樣失去了很多愛情。