全聯「衛生紙小學堂」精選多款厚磅衛生紙，滿足「一抽抵兩抽」的使用習慣。（全聯提供）

全聯「衛生紙小學堂」推出雙重優惠，挑戰市場最低價。（全聯提供）

據外部市場調查指出，消費者偏好使用抽取式衛生紙，抽取式占家用紙製品銷量超過7成，雖然目前二層衛生紙仍是市場主流，但三、四層衛生紙銷售額逐年成長，在抽取式品項中占比更是超過14%，顯示訴求厚磅、柔軟、輕奢等家紙產品，逐漸獲得消費者青睞。但衛生紙在家用品中因消耗量大，民眾購買時仍不得不精打細算。

全聯暑期「衛生紙小學堂」登場，多款獨家商品搭配雙重優惠，挑戰市場最低價，全聯福利中心自7月7日起至7月20日期間，於實體門市購買全店衛生紙、面紙、廚房紙巾享單筆滿399元現折50元，持福利卡購買指定三、四層抽取式衛生紙，單筆任3串再加贈500福利點。

而想補貨卻懶得出門的民眾，「PXGo!全聯線上購」小時達和隔日達箱購也可送到家，全站衛生紙都祭出單筆滿399元贈500福利點等眾多優惠，滿足消費者不同購物喜好。全聯「衛生紙小學堂」暑期優惠再加碼，檢視今年3月成績，相較去年同期創造雙位數成長，預計本檔可望再創下佳績，帶動家用紙製品業績成長2成以上。