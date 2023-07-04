檢警調偵辦im.B吸金詐騙25億元案，檢方聲請延押im.B案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮3人，台北地方法院裁定，曾等3人從7月5日起延長羈押期間2月，並禁止接見、通信。曾明祥20萬元交保。

台北地院指出，曾的父親曾明祥如果覓保無著，從7月5日起延長羈押2月，並禁止接見、通信，惟仍得以20萬元具保後，隨時停止羈押。

北院指出，曾耀鋒等4人犯罪嫌重大且涉犯重罪，並有相當理由足認有勾串共犯之虞等羈押原因存在，並有羈押之必要，台北地檢署檢察官聲請延長羈押2月，為有理由，裁定曾耀鋒等3人7月5日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

曾明祥所涉之罪雖為重罪，然依目前卷內事證，曾明祥之角色分工較輕且所知較少，故造成案情晦暗可能性較低，且依曾明祥之生活經驗、經濟能力，亦堪認其逃亡可能應低，並考量被告曾明祥前並無任何前科，目前已遭羈押近2月，故繼續延長羈押對其權利影響非輕，裁定讓他以20萬元交保。