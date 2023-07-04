在一段感情中，雙方需付出心力維繫才能走得長遠，若是不珍惜，關係有可能因此出現裂痕，導致最終走上分手這條道路，《旺好運》運勢專欄分享不懂得珍惜感情的前3名星座，依序是牡羊座、天蠍座、雙子座，其中第1名的牡羊座自我意志強，總是用自己認為最好的方式來愛伴侶，導致對方身心靈疲憊。

▍第3名：雙子座

雙子座在別人面前，總是能把表面功夫做到最好，但對於伴侶就會完全原形畢露，而且毫不掩飾把所有的壞脾氣都表現出來，導致伴侶不僅內心備感壓力，心情上也十分不愉快，導致雙方最後走上分開這條道路。

▍第2名：天蠍座

天蠍座性格敏銳，而且思維非常矛盾，總是對伴侶忽冷忽熱，當伴侶提出一些內心感受後，即便天蠍座深知會後悔，也不願意改變心態，一切都只是為了贏得這場心理戰而已。

▍第1名：牡羊座

牡羊座的自我意志非常強烈，也因為這樣在感情中時常出現許多情緒，總是用自己認為最好的方式來愛伴侶，但對於伴侶來說可能是種折磨，導致最後身心靈都非常疲倦。