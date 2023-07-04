高雄知名凱旋夜市近來面臨生存危機，負責經營的元凱資產管理公司爆發股東內鬨，攤商擔心恐無法做生意。（柯宗緯攝）

元凱二股東、凱旋夜市董事長曾繼輝指控，元凱2日無預警發公告給攤商，假借台電名義，要測試電壓為由，要求攤商將冰箱等生財工具搬走，但經問台電卻無此事，更何況過去上百攤時用電沒問題，如今卻說有問題？（柯宗緯攝）

元凱公司代表Tom出面駁斥不實指控，強調未逼攤商搬離，但因辦公室之前有用電超載疑慮，才請水電師傅施工整修，預計最快本周會完工，攤商仍可繼續經營，重申公司與攤商都站在一起。（柯宗緯攝）

高雄知名凱旋夜市近來面臨生存危機，負責經營的元凱資產管理公司爆發股東內鬨，部分攤商今（4）日出面控訴被迫搬遷，有人剛砸百萬投資，擔心血本無歸，但元凱駁斥不實指控，強調仍可營業。對此，高市府出手協調，盼維持雙方權益，和平理性解決問題。

凱旋夜市所屬地主為台糖，元凱資產管理公司承租當二房東，2013年開幕，全盛時期有上千攤，號稱全國最大夜市，但歷經高雄氣爆、疫情後，人潮流失、攤商跟著出走，迄今經營慘澹，只剩不到20攤苦撐。

然而，近日元凱資產管理公司股東爆出內鬨，今（4）日元凱二股東、凱旋夜市董事長曾繼輝指控，元凱2日無預警發公告給攤商，假借台電名義，要測試電壓為由，要求攤商將冰箱等生財工具搬走，但經問台電卻無此事，更何況過去上百攤時用電沒問題，如今卻說有問題？

曾繼輝更爆料，原本凱旋夜市獲得政府約3000萬補助經費，未料大股東、前高市議員蘇炎城卻在沒有跟攤商溝通協調下，逕行退回3000萬補助款，讓夜市招商不利。

對此，元凱公司代表Tom出面駁斥不實指控，強調未逼攤商搬離，但因辦公室之前有用電超載疑慮，才請水電師傅施工整修，預計最快本周會完工，攤商仍可繼續經營，重申公司與攤商都站在一起。

至於3000萬補助款退回爭議，Tom解釋，中央補助案因企劃書設定攤商對象為「日本人」，去年適逢疫情肆虐招商不易，擔心恐浪費公帑，為避免延伸更多的問題，故公司退回補助。

吳姓遊戲攤商則表示，自己剛投入百萬元購入遊戲設備，如今陷入股東糾紛，不知何去何從，就怕血本無歸。他原本聽到政府要補助3000萬打造「日本街」帶動人潮，樂見其成，未料卻不了了之，這次公司更以「維修電路」為由，要攤商把生財工具搬走，根本就是趁機要趕人。

對於凱旋夜市內部經營權爭議，高市經發局回應，已要求管委會以攤商權益為優先，務必合法、適情妥善與攤商溝通，在兼顧雙方權益下，使問題能和平理性解決。而夜市管委會於去年底函文表示，因經營策略調整及疫情影響等因素，無法如預期實施中央補助企畫，故向經發局取消該申請案。

為維護攤商權益，經發局強調，將以主管機關之立場持續進行行政檢查，若查獲有違反高雄市攤販臨時集中場管理自治條例規定的情事，將命其限期改善並屆期不改善，予以處以罰鍰。