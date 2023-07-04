聯寶旗下產品涵蓋PoE電源類變壓器、LAN類網路變壓器、DSL類通訊變壓器、共模濾波器及電感等磁性元件，終端客戶包括：鴻海(2317)、中磊(5388)、和碩(4938)、緯創(3231)、啟碁(6285)等網通系統廠，以及思科、亞馬遜、EPSON等國際知名品牌客戶，公司亦跨入無線充電模組產品領域，布局成果已開始顯現。

聯寶6月合併營收為5019萬元，月增24.02%、年增48.2%，為歷年同期新高；累計2023年上半年合併營收為2.81億元，年成長5.47%，亦為歷年同期新高。

就旗下磁性元件、無線充電等雙業務來看，聯寶表示，受惠公司採取優化產品銷售組合、與客戶共同開發新款產品，並提升自動化生產比例等，以保持整體營運良好動能，其中今年上半年整體網通產業面臨庫存調整影響，惟隨著PoE(乙太網路供電)技術於全球市場滲透率穩健提升，以及近年於新訂單業務拓展效益持續發酵下，帶動磁性元件業務旗下PoE電源類變壓器、LAN類網路變壓器等產品銷售保持穩健，加上今年起聯寶積極開拓「無線充電」新業務成效逐步展開，亦於今年第2季無線充電生產正式步入量產階段，加上先前遞延訂單亦於6月正式出貨認列，不僅帶動6月營收刷新今年單月營收新高，更同步繳出歷年同期新高之表現。

展望第3季，聯寶表示，公司戮力擴大旗下磁性元件、無線充電業務營運規模，採取新產品、新領域、擴大全球業務版圖之三箭齊發策略，更樂觀看待無線充電業務為公司營運成長新一動能，除歐洲地區品牌客戶持續加大訂單拉貨需求，且為擴大無線充電業務全球業務接單表現，提升旗下U-Way無線充電品牌市場競爭力，聯寶已於6月正式於深圳成立孫公司，藉以增添中國地區無線充電業務佈局，可望助力未來營運新一成長引擎。

為佈局全球物聯網、高功率、Wi-Fi 7市場應用趨勢發展，並投入旗下磁性元件、無線充電業務新技術、新產品等研發，其中觀察目前網通產業品牌商、代工客戶庫存調整已告一段落，已逐步增加整體磁性元件下單力道，並啟動應用於Wi-Fi 7技術、以及單一連接埠最大輸出功率30瓦的PoE +電源類變壓器等新品上市需求，此外，看好近期美國宣布寬頻網路基礎建設計畫，規畫斥資近新台幣1.3兆元，目標於2030年打造每戶家庭擁有高速網路，以期掀起新一波網通商機，並促進智慧家庭、智慧城市趨勢發展，有助於挹注聯寶旗下雙業務良好業務接單條件。