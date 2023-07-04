桃園市在內政部營建署每年度辦理「公共設施管線資料庫管理供應系統考評」中，已連5年獲獎，去年更獲第一名肯定。(工務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市在內政部營建署每年度辦理「公共設施管線資料庫管理供應系統考評」中，已連5年獲獎，去年更獲第一名肯定。(工務局提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園市道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」2017年成立以來，不斷協調整合，降低道路重複挖掘頻率，近3年減少道路重複挖掘案件達3306件，也積極落實三維圖資建置，並提出創新作為，自2019起已連續5年獲獎，尤其去年名列全國第一，祕書長詹榮鋒4日代表接受表揚。

路平、燈亮、水溝通是施政基本功，卻也是最難的一環，尤其道路不平整、挖了又挖除了惹民怨，還可能危及用路人生命財產安全。桃園市2017年1月16日成立道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心，全面智慧化管理，包括實施道路挖掘APP通報、即時施工攝影、GPS圖資更新及三維挖掘作業系統等，透過路平專案整合協調，降低道路重複挖掘頻率，近3年成功減少道路重複挖掘案件達3306件。

工務局指出，內政部營建署每年度辦理「公共設施管線資料庫管理供應系統考評」，桃園市2018年度獲優等獎，之後每年都獲特優獎，去年度更因積極落實三維圖資建置，再獲得特優獎，且名列全國第一。

工務局解釋，桃園市的三維挖掘作業系統，首創將地下三維管線資訊結合挖掘管理、圖資更新及圖資補正作業平台，除完整蒐集建置施工照片，紀錄實測的埋深資料，避免管線挖損，也將重劃區、社會住宅及共同管道建築資訊模型導入，藉由套疊高精度城市模型與地下管線，就能快速提醒施工人員管線衝突位置，開創BIM及GIS及現地資訊整合的可能性，提高資料轉換的方便性。

工務局與勞動局及交通局等資料橫向整合也深獲委員肯定，市府未來將持續整合全桃園的管線圖資，提升道路品質，提供民眾更平整、更舒適的道路。