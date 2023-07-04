新北市消保官今（4日）下午確認手表品牌為「Hero watch」，並前往該品牌位於汐止區的公司調查。（新北市法制局提供）

新北市土城區一名10歲男童配戴兒童智慧型手表，上月底手表突然爆炸自燃，造成男童右手臂2度灼傷，恐需接受植皮手術。新北市消保官今（4日）下午確認手表品牌為「Hero watch」，並前往該品牌位於汐止區的公司調查，據了解，業者表示也很痛心，強調有投保產品責任險，在賠償方面消費者不用擔心，如覺不夠，消保官將幫忙爭取慰問金，希望案子能圓滿解決。

消保官表示，今下午已連絡上家長，並去醫院訪問家長，家長稱當初是在嘖嘖募資平台購買「Hero watch」第一代手表，家長如請求賠償，消保官將全力協助。

因攸關安全性問題，消保官也前往該手表的汐止公司，訪問業者回應表示，傳出此新聞也很痛心，稱家長購買的是第一代「Hero watch」，是可以更換電池的設計，有時候沒那麼密合，在下雨天小孩玩耍時，水難免會進去，電池可能膨脹甚至燃燒情形。

業者稱，因此在兩年前已讓消費者能夠更換較安全的電池，防水性較佳，有些消費者可能沒連絡上或主動更換，因此造成此悲劇，後來第二、第三、四代採密封式方式換，無法更換電池，比較沒有漏水滲入問題，業者也提出相關召回安全性證明，民眾如有疑慮可以跟業者接洽，業者會個案處理，如把舊款換成新款較安全的設計。

至於安全性問題，經濟部標準檢驗局也有派人向家長瞭解，會依其專業及職權做後續處置。

記者致電公司總機詢問，對方稱會有專人回應，但目前尚未收到回覆。