台積電創辦人、半導體教父張忠謀今（4）日表示，去年12月台積電赴美設廠的移機典禮上，聽到美國總統拜登一句「Union is coming back（工會回來了）」，讓他覺得很刺耳。半導體業界人士指出，張忠謀在德州儀器工作時，花很大力氣讓德儀沒有工會；他向來主張，好的企業，照顧好員工，員工與公司一心，就不需要工會。

張忠謀今受邀出席工商協進會會員大會，以「重新定義全球化」進行專題演講。他說，全球化趨勢以來，美國很多製造業工作轉移到國外，主要到亞洲；美國失去了製造業工作，鋼鐵、汽車業也都沒了，而這些產業的工人是美國中產階級，當中的半導體外移只是小事情。

中央社報導，張忠謀在演講中提到，台積電去年12月在美國亞利桑那州廠舉行移機典禮，拜登總統致詞時，首先謝謝台積電赴美投資，隨後話鋒一轉說要「慶祝製造業回歸美國」，接著還說「Union is coming back（工會回來了）」。張忠謀直言「這句話我覺得很刺耳，但是我們請他來嘛，當然請他講。」

半導體業內人士分析，張忠謀並非認為工會不好，而是指好的企業，照顧好員工，員工與公司一心，就不需要工會。張忠謀在德州儀器20多年，花很大力氣，才讓德儀不需要工會。