為強化桃園市高中生對國際科技領域的認識，市府這次邀請到美國的矽谷業師、新創公司主管，以「生成式人工智慧在日常生活的應用」為主題，免費為來自20所公私立高中職學生連續開設3天的人工智慧營隊，介紹人工智慧最新發展、影響趨勢、產業實際應用範例等。

桃園市長張善政今出席「桃園市112年高中生國際科技夏令營」，他表示，桃園是國門之都，這個優勢在過去卻未被充分發揮，這次是市府與永豐高中合作，首次邀請4位美國專家講授人工智慧應用，並開設國際科技夏令營，希望能夠培養學生的國際視野、提升外語能力，無論學生未來是否會就讀相關科系，在這個人工智慧當道，科技與生活息息相關的時代，人工智慧已經成為未來的趨勢。

張善政說，國際科技夏令營這個機會相當難得，現在的年輕人自小就接觸手機，該如何運用科技才能對未來有幫助成為一大課題，希望透過這次的夏令營，讓學生可以學習到人工智慧相關知識，未來將受用無窮。

教育局說明，112年高中生國際科技夏令營以「生成式人工智慧在日常生活的應用」為主題，第1天上午有2場「專題講座」，將由美國矽谷的工程師及研究員介紹生成式人工智慧最新發展、影響趨勢、產業實際應用範例，以及人工智慧將會如何改變知識學習、提升日常生活生產力等。

另外，為期2天半的「實體工作坊」則由美國名校畢業的矽谷業師及新創公司主管帶領學生實際操作多種生成式人工智慧服務，講師們將以設計思考方式引導學生透過分組合作，嘗試使用人工智慧發揮創意解決問題，並進行專案成果分享與交流。

桃園市112年高中生國際科技夏令營人工智慧