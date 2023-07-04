太驚悚！一名10歲男童日前從學校放學後前往補習班，沒想到途中他戴在右手臂上的智慧手表突然發熱，下一秒就爆炸變成火球，嚇得男童趕緊甩手，並用左手不斷拍打想要撲滅火勢。

新北市土城區一名10歲男童，上月30日午後下課前往補習班的路上，戴在右手上的智慧手表莫名發燙，下一秒就自燃爆炸。從曝光的監視器畫面可見，原本撐著傘的男童走在在路上突然一陣驚慌，甩掉雨傘後畫面拍到他的右手冒出熊熊火焰，男童趕緊拍打撲滅火勢，並急著拿下手表。

救護人員獲報抵達現場後，立即施予急救處置，並將男童送往醫院治療，發現這起意外導致男童右手前臂2度燒燙燒、左手指也有1度燒燙傷，醫院評估後續恐怕需要進行植皮手術。

對此，新北市消保官主任王治宇表示，已經聯繫上家長，對方告知，起火的手表是在募資平台購買的「hero watch第一代」，使用近3年，定價將近4000元。王治宇說，確認廠商後將立即展開行政調查，持續釐清整起事件及幕後原因。