家暴事件再起！近日在臉書《爆廢公社二館》上被瘋傳一名父親的個人臉書照片，因該名父親的女兒在學校考試考第5名，便直接拿藤條毆打女兒，不僅少1分打1下，還要求她拿著獎狀拍照，事件曝光後有Dcard網友爆料該名父親4年前就曾因女兒做錯事剃光頭，對此新北市家庭暴力及性侵害防治中心也對此做出回應了。

「少1分就打1下！」國小女童被狠父抽打、逼拿獎狀PO臉書：考第五名的下場喔～

近日一名謝姓父親在個人臉書發文並標記5位好友，透露女兒這學期考試僅考第5名，並錄下體罰女兒的影片，謝父表示女兒每科都要以95分為標準，少1分就要打1下，接著持手中的藤條連續抽打女兒，不管女兒如何哭喊都不停手，直到打完20下為止，最後女兒的腿部被藤條抽打到佈滿一條條赤紅傷痕。

該起事件遭網友轉傳至《爆廢公社二館》後，掀起網友一陣暴怒，「老爸扁人，老媽錄影？」、「...第五名還要打，那我小時候都倒數怎麼辦？」、「我小時候也因為沒考第一名常被揍，不過這個爸爸要小孩拿著獎狀，還邊打邊錄再PO出來，感覺不是單純，也不是生氣女兒考不好而已，應該是心理變態跟想紅」、「請問爸爸的工作有績效前5名嗎？」、「我兒子即便考5分我也不會這樣打...，更別說還PO上網，妹妹處境令人堪憂」。

謝父得知影片外流出面回應！強調對女兒賞罰並行：新北市社會局、班導已得知

事後也有Dcard網友補充，謝父得知遭網友爆料後，還在留言區表示女兒會快樂成長，「當初本來就是糖跟鞭子並行，考進前五名她自己要上的IA課程跟澎湖旅遊都有，但未達95分如果是粗心大意或是又自信不檢查而失分，一分一下修理前我事先都有跟班導還有安親班老師了解實際情形，回來也是問過她才揍她的」，謝父說女兒的程度考前五名是很容易的事，考卷拿回來時也得知她的程度在哪，強調只是女兒懶得檢查，拍影片只是要傳給班導讓對方知道女兒在家有被處罰，希望學校做出相對輔導，傳到臉書也有經過女兒同意，「原本的想法是要讓她自己會覺得要把自己弄好，不然會被親朋好友笑」。

謝父也說自己僅是洗車工，白天洗車，晚上還要兼職大夜班，不希望未來女兒跟他一樣辛苦，女兒也不會不愛唸書，希望自己能教就教，並表示新北市社會局和班導都是透過他傳體罰影片，也有和女兒確認體罰過程，感謝大家關心。

4年前女兒做錯事就理光頭！謝父澄清：頭髮短又少在學校常被笑才理髮

不過網友也曬出謝父早在2019年5月11日就曾因為女兒做錯事理光頭，讓網友心疼表示，「打就算了，剃光頭是X小，在學校肯定會被霸凌的吧」、「不是說體罰不行，但是要適度，打到這樣任何人看了都不覺得是『適度』吧？」

對此謝父也出面表示，剃頭髮只是因為女兒因為遺傳到父母，出生時又捨不得剃胎毛，所以才會造成現在頭髮少又短，常常在學校被笑，經過討論詢問才會選擇理掉頭髮。

新北市家防中心介入了！今日進行家訪、協助申請保護令

新北市家庭暴力及性侵害防治中心主任許芝琦表示，本案經查6月29日晚上孩子因成績未達約定遭父親責打，6月30日早上校方立即啟動關懷輔導程序，確認孩子傷勢狀況及事件發生經過，並通報社會局介入處理，當天確認孩子有同住親屬可協助維護安全，並告誡父親不得再有不當管教行為。

今（3）日將由學校、社工及家防官共同家訪，約制告誡父親之不當行為，並提供即時的親職教養指導，要求同住家屬共同擔負教養分工，先行維護孩子安全，並將協助孩子向法院聲請保護令，禁止父親再施暴並要求強制上親職教育，以建構父親正向教養模式，維護孩子身心健康。

今日也同步幫該名國小女童申請保護令，若是謝父再度做出相關體罰行為，將依《家庭暴力防治法》第61條，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。

新北市教育局回應了！將啟動關懷程序持續輔導女童

新北教育局說明，校方知悉後立即進行通報，由專輔教師、學校社工協助，並請該生家長先行撤除臉書貼文，立即啟動輔導關懷程序，先由導師臨案輔導關懷，並帶該生到學校保健室做傷口初步處理。輔導室會於暑期持續關懷該生之身心狀況，評估以家訪、小團輔之方式協助該生心理狀況之復原，並持續與該生家長溝通正向管教方式。

新北市教育局也強調，將持續督導各級學校辦理家庭暴力預防知能之宣導，家庭暴力事件發生後，除通報外，也籲請各校即時啟動三級輔導機制介入，並與本市社會局等跨單位保持密切合作，以維護本市兒少之身心福祉與權益。

謝姓父親今（3）日臉書聲明全文：

這次網路延燒事件 新北市社會局 安坑國小 新店分局並無怠惰 我們在第一時間就已處理好孩子的事情影片

PO網是給自己身邊真正有認識的親朋好有知道有這件事 並不是刻意要散播 但被FB上隨意加入的好友散播出去我們父女倆是怎麼也沒料到的 畢竟人家當初可能也是善意誤以為孩子被家暴 為此讓網路上人們如此關心 我們感到十分抱歉 也收到了不少的善意提醒 真的很謝謝關心的群眾

另就網上誤傳的小女孩理光頭事件 實際是當時我愛亂下標題 想說好友們看到會嚇到怎麼好像很嚴重而已 真實請況是我們家大女兒在當時頭髮少又短常在學校被笑 而造成此原因是我們夫妻倆的遺傳本身髮量少容易掉髮又在她出生時怕傷到頭捨不得剃胎毛形成的 也是經過討論詢問 才決定長痛不如短痛 理掉頭髮重長試試 現在才終於稍微好一點 在此一併（並）澄清

我並無關閉臉書 而是太多真的認識並FB有追蹤我們的人打電話來關心 也才知道持續性有人留言吵到他們半夜休息了 畢竟不是每個人手機會關靜音睡覺我才把所有文章設置為朋友才看得到

附上新聞並這篇文章會呈現公開方式 讓關心的人留言 您們的留言我們父女倆都會看得到 最後再次感恩感謝關心此次事件的人們～

【網路溫度計】提醒您－

家暴113，安全有保障。保護令，保護你！