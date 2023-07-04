宮崎駿復出！

宮崎駿新作《你想活出怎樣的人生》將在日本2023年7月14日悄悄上映，這也是宮崎駿在2013年《風起》再次宣布退休，當時《風起》被認為是息影之作，不過這次宮崎駿復出後傳出確定退休，被外界認為可信度很高。

《你想活出怎樣的人生》很可能就是宮崎駿最後一部執導的作品了，這部在上映前沒有任何宣傳、預告等透露，可說是非常神秘。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶大家回顧網友跑論度最高、日本動畫大師宮崎駿執導的十大作品！

第一名：2001年《神隱少女》

2001年7月20日上映的《神隱少女》，內容講述一個10歲的小女孩荻野千尋與家人不小心誤闖進神靈的世界，從小小少女逐漸成長，一邊「打工」一邊尋找拯救變成豬的父母，努力想返回人類世界的故事。

《神隱少女》被稱為是必看宮崎駿電影之一，畫面、美術等都時常被網友評讚，「好看啊，直接被吸入那個世界觀，宮老不是蓋的」、「有些片段真的很吸引人，很愛海上列車那段」、「一個妖婆經營給妖鬼神光臨的泡湯旅店，這設定現在也是很稀有新奇吧」、「很神啊，小時候看跟現在看有不同的感受」。

第二名：2004年《霍爾的移動城堡》

《霍爾的移動城堡》改編自英國奇幻文學作家黛安娜·韋恩·瓊斯1986年的著作《魔幻城堡》（Howl's Moving Castle）。背景虛構，兩個王國爆發戰爭，一位年輕的女帽商蘇菲被荒野女巫下咒變成老婦人，遇見了巫師霍爾，捲入一場戀愛與冒險之中。

有網友評論《霍爾的移動城堡》在不同年紀的觀影心得，「小時候只覺得霍爾很帥，卡西法很可愛，荒野女巫很可怕，過幾年看霍爾，覺得這好像隱約想傳達一些探索自我、追尋內心的聲音，以及愛和勇氣的故事」、「覺得蘇菲真的很堅強，喜歡她的心境變化」。

第三名：1988年《龍貓》

1988年4月16日首映的《龍貓》，以1958年的日本為背景，講述了一位教授的兩個女兒草壁皋月、草壁梅意外遇見森林守護者「龍貓」的故事，傳達了保護環境的概念，在日本經濟高度發展前的美麗自然鄉村風景之中，存在著只有孩子才能看見的不可思議世界。

《龍貓》陪伴許多人的童年，「龍貓真的是經得起考驗的經典」、「之前重看也是覺得好感動哦」、「在觀影時感受的那種兒時酸甜，甚至在片尾時看著這家人後來過的生活都為他們感到開心」、「時隔多年長大後再看就會從不同角度去觀賞，包括劇中父母親的觀點」。

第四名：1989年《魔女宅急便》

1989年7月29日首映的《魔女宅急便》，充滿著奇幻與冒險元素，劇情根據角野榮子1985年的同名小說所改編，透過年輕的魔女琪琪離開家鄉獨立生活，遭遇孤獨挫折的現實，描繪出讓許多青春期女孩產生共鳴的故事。

《魔女宅急便》除了小魔女琪琪被大家喜歡，她的魔法夥伴黑貓「吉吉」的討論度也很高，「中期這個幻想朋友突然消失就是心智成長的轉捩點」、「小孩子的魔法，失去童真後即消失，飛行、與貓對話都是魔法」、「社會新鮮人面對壓力及迷惘值得一看」。

第五名：1986年《天空之城》

1986年8月2日首映的《天空之城》，作品的原作、導演、劇本和角色設定皆由宮崎駿擔任，背景大約在十九世紀後期，宮崎駿創造了一個蒸氣龐克的虛構世界，講述一位技工學徒巴魯和持有神秘礦石、真實身分為天空之城拉普達王族的正統後裔少女希達相遇，兩人一起克服萬難的故事。

時隔三十多年《天空之城》仍被網友讚譽是把簡單的故事說得很精采的例子，「所有宮崎駿電影裡面，我最愛這一部！」、「那種感動跟震撼不會因為時代而改變」、「整部的劇情構思、元素在當時都是超乎想像的冒險動畫電影」。

第六名：2008年《崖上的波妞》

《崖上的波妞》是宮崎駿在2008年7月19日製作電影，故事描述大海中一隻小金魚偷偷離開她的家，乘著水母來到外界的世界，卻不慎卡在海洋垃圾裡的玻璃罐內，小男孩「宗介」將金魚救出後替她取名為「波妞」並決心保護她，喜歡上宗介的波妞，開始想要變成人類。

《崖上的波妞》中的主題曲朗朗上口，特別受到孩童觀眾喜歡，不過有不少大人看完覺得《崖上的波妞》其實是很悲傷的電影，會讓人想起一些浩劫天災、生離死別，不由得感到沉重。

第七名：1984年《風之谷》

《風之谷》由宮崎駿執導，於1984年3月11日首映的動畫電影，電影劇情根據宮崎駿於《Animage》上所連載的同名漫畫所改編，描述在一個過去古文明曾遭受到毀滅的未知世界中，一位叫做「娜烏西卡」少女的冒險故事。

許多網友至今仍非常喜歡《風之谷》的世界觀，「真的是神作，動漫畫不同的感受」、「我覺得風之谷的世界觀很有意思，看似是古代風，其實是遙遠的未來，漫畫版的娜烏西卡與庫夏娜既像相反的人，又像相似的人，宮老從不同角度描繪他理想中的強大女性」。

第八名：1997年《魔法公主》

《魔法公主》講述在古時候的奇幻日本中的室町時代，一名蝦夷族的少年「阿席達卡」為了保護族人遭到邪魔的詛咒，離開自己的家園尋求生路。一路上他目睹人類與森林神祇的衝突糾紛，更是被捲入生存搏鬥戰爭，在這途中他邂逅一位由山犬神族扶養成人的少女，並且試著找出能夠化解大自然與人類的紛爭。

「這部放到現在還是很神 喜歡阿席達卡的配樂」、「覺得這部作品畫面是最震撼的，神作沒有之一」、「這部從小看到大 幾乎每次都有不同的體悟」。

第九名：2013年《風起》

《風起》是宮崎駿在月刊《Model Graphix》上連載漫畫《風起 妄想重返》（風立ちぬ 妄想カムバック），之後2013年改編成電影動畫。故事以虛構傳記電影，描繪日本航空工程師堀越二郎，從小夢想設計出自己的飛機，翱翔天際，長大完成學業後成為航空工業的菁英，還邂逅了菜穗子，在愛情的力量及努力不懈的精神驅使下，二郎終於實現夢想，研發出優異的九試單座戰鬥機。

《風起》上映後被外界認為是很不「宮崎駿」的電影，但不少影迷仍覺得是偉大的作品之一，「他將畢生的心血都投注在這部作品上，在生涯的最後講述了一個屬於他的、反映其精神、關懷和生命歷程的故事」、「風起是宮崎駿最優秀作品，沒有之一。」

第十名：1992年《紅豬》

《紅豬》於1992年7月18日，故事情節是改編宮崎駿在1989年《Model Graphix》裡的連載作品《飛行艇時代》，《宮崎駿的雜想筆記》中的一個短篇。劇情設定於20世紀初期的義大利王國，曾經歷第一次世界大戰的王牌飛行員「波魯克・羅素」在亞得里亞海追逐空中海盜的故事。波魯克有著不為人知的痛苦秘密，因此他故意對自己施咒變成豬的模樣。

《紅豬》是繼宮崎駿之前的作品《魔女宅急便》，再度打破了日本劇場動畫電影的票房紀錄。不少網友認為《紅豬》的故事寓意極深，「小時候被老爸帶進電影院只覺得很好笑，戰機好帥，長大再看一次：神作」、「帥到沒天理的豬，真的充滿男人的浪漫」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年6月30日至2023年6月29日，共3年。

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