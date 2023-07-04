基北北桃環保交流合作平台7月1日啟動「麥噪專案」，將由4市鄰接主要道路或噪音車陳情熱區加強攔查，3日桃園警分局結合環保局及桃園監理站，攔查重機3輛、機車30輛，有19輛超標，由環保局開立舉發單及車輛複驗單。

警方表示，為加強噪音攔查，在7至9月暑假期間，基隆市、新北市、台北市、桃園市環保局、警察局及監理單位，在4市接鄰的主要道路或噪音車陳情熱區加強攔查、科技執法，其中桃園警分局3日結合環保局及桃園監理站執行噪音車聯合稽查取締。

警方表示，3日攔查大型重型機車3輛、普通重型機車30輛，經檢測有重機2輛、機車17輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。其中青溪所員警陳倍如攔查唐姓機車騎士時，唐出示今年3月份噪音檢測合格的資料，並稱排氣管並未改換，也沒時間配合員警查驗。但因為機車噪音驚人，員警懷疑有異，攔查後發現超標，唐才坦承檢測過後有換排氣管。

警方提到，「麥噪專案」實施前，桃園已在6月先實施「靜桃計畫」，桃園警分局部分，環警監聯合稽查5場次，告發91件噪音超標，另巡邏、路檢、取締酒駕等勤務做蒐證拍照通報環保局約1200件，這段期間市民有不少正面回饋，「靜桃計畫」7月仍會持續實施，稽查場次不比6月少。

警方也提到，暑假不少青少年在夜間結伴出遊，恐怕會產生問題，桃園警方後續將配合「暑期青春專案」中的保護青少年措施，加強危險駕車及噪音車取締，確保行車安全及民眾居住安寧。