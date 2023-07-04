台南市登革熱疫情再度升溫，今天又新增14例確診，累計已達177例，但仍集中在仁德、東區等2大疫情高風險區。登革熱防治中心分析全市確診案例後，發現此次疫情的感染對象以長者為大宗，研判可能是因為長者較長時間待在室內所致。

登革熱防治中心指出，截止今日下午3點，經疾病管制署公布新增的14例登革熱確診病例，仁德區有8例、東區6例，年齡介於21歲至79歲。其中，7例由防治中心擴大採檢發現，7例則由診所或醫院通報確診，經疫調均與高風險區有居住或活動的關聯性。

防治中心還分析此次疫情確診者的年齡分布，發現40歲以下個案占24％，40至60歲占30％，60歲以上占46％，顯示此次疫情的感染對象以長者為大宗，初步研判可能是因為長者的生活作息，長時間都待在室內，加上埃及斑蚊生活習性喜歡躲藏於室內陰暗處，且埃及斑蚊的警覺性高，易受驚動中斷吸血並更換吸血對象，一次就可能將病毒傳染給3至4人，經常導致1戶多人感染。

另外，依據疾管署統計，截至今日已有4例重症病例住院治療中；鑑於年長者或有慢性病史者為登革熱重症的高危險族群，防治中心也提醒民眾多關心家中長者的健康狀況，如果居住在登革熱高風險區，在室內也要加強自身防蚊措施，可全天候使用捕蚊燈、使用電蚊拍擊斃家中躲藏的病媒蚊，或使用含DEET、Picaridin（派卡瑞丁）等有效成分的防蚊液，多管齊下避免被病媒蚊叮咬。

防治中心還說，中西化學工業公司有感於台南市登革熱疫情嚴峻，慷慨捐助1000片防蚊掛片及500瓶防蚊藥劑作為防疫使用，經考量仁德及東區的獨居長者為登革熱高風險族群，加上症狀多不明顯，且在防範意識及防疫資源上較為不足，衛生局已經將這批防蚊掛片陸續發放到社區獨居長者及養護機構手中，希望為弱勢長者帶來多一層的保護。