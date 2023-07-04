民進黨立委提名策略小組4日下午開會，在立法委員基隆市選區部分，外傳將建議徵召基隆市議員鄭文婷參選，與國民黨提名的林沛祥對決。對此，鄭文婷表示，要以5日中執會公布為準，若有幸獲黨中央提名，她將全力以赴。

民進黨2024年立委大選原提名基隆市議員張秉鈞，但6月21日他因其父前議員張錦煌涉嫌詐領助理費一案，遭基隆地檢署羈押禁見至今。6月26日他透過弟弟代發聲明宣布退選。

民進黨2024立委提名策略小組4日下午開會，在基隆市選區的提名人選方面，策略小組建議黨中央徵召當時初選民調第二名的基隆市議員鄭文婷，與國民黨提名的基隆市議員林沛祥對決。

對此，鄭文婷表示，目前黨中央還沒有正式公布，應要等5日中執會同意後公布才能確定提名。追問她的看法時，鄭文婷表示，若她有榮幸獲得黨中央提名的話，她將全力以赴。但一切仍以中執會決議為準，若不是她的話，她也會尊重黨中央的決定。