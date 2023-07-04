越南總理范明正今天表示，越南經濟受到國內外雙重衝擊，進出口、吸引外資面臨許多挑戰；在國際形勢錯綜複雜的情況下，越南國內困難多於優勢，挑戰大於機遇。

官媒越通社（VNA）報導，越南政府今天召開政府例行會議，評估今年上半年經濟發展狀況並部署接下來的社會經濟發展工作，范明正（Pham Minh Chinh）在主持會議時提及越南的當前經濟表現做上述表示。

范明正致詞時說，2023年上半年，國際形勢依然錯綜複雜。在越南國內，困難多於優勢，挑戰大於機遇，經濟受到國內外雙重衝擊，需要解決的問題愈來愈多。進出口、吸引外資面臨許多挑戰，各大市場的要求日趨嚴苛。

他直接指出缺點和不足，包括越南的經濟成長低於預期，企業面臨很多困難，勞工失業與工作時間減少，治安秩序存在潛在風險，一些地方幹部紀律不嚴，公務員與幹部因為害怕犯錯而逃避責任。

越南今年第2季的經濟成長率為4.14%，第1季僅3.28%，由於進出口持續下滑，外界認為越南要達成全年成長6.5%的經濟目標充滿困難。此外，由於訂單枯竭，失業人口突破百萬，工人被強迫休假的情況時有所聞。

范明正在會議上指出一些較為正面的經濟訊號，包括越南通貨膨脹受到控制，貨幣市場合理運作，基準利率持續下調，許多重要問題得到解決，保障和改善民生、文化、體育、醫療、教育等領域取得成果。