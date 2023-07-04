聯寶表示，針對旗下磁性元件、無線充電等雙業務方面，受惠公司採取優化產品銷售組合、與客戶共同開發新款產品，並提升自動化生產比例等，以保持整體營運良好動能，其中今年上半年整體網通產業面臨庫存調整影響，惟隨著PoE（乙太網路供電）技術於全球市場滲透率穩健提升，以及近年於新訂單業務拓展效益持續發酵下，帶動磁性元件業務旗下PoE電源類變壓器、LAN類網路變壓器等產品銷售保持穩健，再加上今年起聯寶積極開拓「無線充電」新業務成效逐步展開，亦於今年第二季無線充電生產正式步入量產階段，加上先前遞延訂單亦於6月正式出貨認列，帶動6月營收刷新今年單月營收新高，也創歷年同期新高。