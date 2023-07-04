台股小漲，盤中最高一度達17,154.1點，大盤指數終場收17,140.77點，上漲56.57點，漲幅0.33％，成交量3,764.84億元，三大法人賣超82.31億元，外資及陸資賣超29.15億元。

匯市方面，外資持續賣超，匯市操作則是靜悄悄，少了外資進出動能，整體成交量跌破10億美元，全日僅剩8.9億美元，匯市觀望氣氛濃厚，新台幣陷入狹幅盤整格局。

匯銀主管指出，「外資都放假去了」，整體進出不大，匯市交易相當冷清，而進出口商則是實質拋補為主，新台幣全日在31.1元上下徘徊，整體交易量明顯下修，新台幣主要跟著主要亞幣小升。

匯銀主管也提到，7月一般都是匯市淡季，外資放假交易量縮水符合期待，預料第三季將先走入區間盤整格局，多在狹幅區間內波動；而後續關注焦點仍是美國經濟數據表現，以及聯準會7月升息決策，將牽動全球匯市走向。