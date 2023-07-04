乘聯會指出，受到2022年低基數影響，加上近期大陸新能源乘用車出口持續走強的促進，形成海內外新能源市場同步走強的特徵。6月大陸新能源乘用車市場保持強勢增長特徵，整體車市延續5月的強勢走勢，銷量達到歷史最高水準。
車廠方面，乘聯會預估，比亞迪6月批發銷量25.1萬輛，特斯拉中國6月批發銷量9.3萬輛。
乘聯會預測，2023年大陸新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2,350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36％，且目前運行狀態與預測大致吻合。
大陸乘聯會4日發文預估，6月新能源乘用車廠商批發銷量74萬輛，月增10％，年增30％。預計1～6月大陸乘用車廠商新能源批發353萬輛，年增44％。
乘聯會指出，受到2022年低基數影響，加上近期大陸新能源乘用車出口持續走強的促進，形成海內外新能源市場同步走強的特徵。6月大陸新能源乘用車市場保持強勢增長特徵，整體車市延續5月的強勢走勢，銷量達到歷史最高水準。
車廠方面，乘聯會預估，比亞迪6月批發銷量25.1萬輛，特斯拉中國6月批發銷量9.3萬輛。
乘聯會預測，2023年大陸新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2,350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36％，且目前運行狀態與預測大致吻合。
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